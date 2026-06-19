وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان أن "وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأشاد الوزير بشجاعة عون في اغتنام فرصة تاريخية لتحقيق السيادة اللبنانية والتعافي".

وأكد الوزير مجددا دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى إنشاء دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها.

وشدد روبيو، وفق البيان، على أن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل تمثل السبيل الوحيد الممكن لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وإنهاء دوامات العنف المتكررة.

وناقش الجانبان الجولة المقبلة من المفاوضات، المقرر عقدها في الفترة من 23 إلى 25 يونيو في واشنطن، حيث ستحرز الحكومتان تقدما نحو سلام دائم.

وجدد الوزير روبيو التأكيد على ضرورة نزع سلاح حزب الله واستعادة السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية. كما ناقشا ضرورة التنسيق مع الحلفاء الإقليميين لتحقيق هذه الأهداف.

من جانبها، أكدت الرئاسة اللبنانية أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وشدد روبيو خلال الاتصال على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه، وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش.

ووفق بيان الرئاسة: "شكر عون الوزير الأميركي على دعم بلاده للبنان، مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل، للوصول إلى الأهداف والثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات، لاستعادة لبنان أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه".