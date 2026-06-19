وذكرت الصحيفة، أن تقارير استخباراتية أميركية، تشير إلى أن إسرائيل تبدو مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، وهو ما قد ينتهك أحد البنود الأساسية للاتفاق الناشئ الذي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في ذلك البلد.

ويأتي هذا التقييم في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين حكومة نتنياهو ومسؤولي إدارة ترامب، الذين حذروا إسرائيل علنا من تنفيذ هجمات ضد حزب الله قد تربك الاتفاق الذي تعمل واشنطن على إنجازه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي مطلع، أن تقريرا استخباراتيا جديدا خلص إلى أن مستقبل نتنياهو السياسي، مع اقتراب الانتخابات المقررة هذا الخريف، مرتبط بإقناع جمهوره بأنه لن يسحب القوات الإسرائيلية من لبنان وأنه مستعد لتصعيد القتال ضد حزب الله.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تشعر بالإحباط من بنود مذكرة السلام التي أبرمها ترامب مع إيران، معتبرة أنها تضعف هدفها المتمثل في الإبقاء على أقصى درجات الضغط على طهران، كما ترى أن الاتفاق قد يقيد قدرتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله.

في المقابل، يؤكد مسؤولو إدارة ترامب أن الاتفاق لا يمنع إسرائيل من الرد إذا تعرضت لهجمات من حزب الله، وأن الحاجة إلى إتمام الصفقة وإعادة فتح مضيق هرمز لتجنب أزمة اقتصادية عالمية تفوق المخاوف الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير، فإن أي وقف للأعمال العدائية أو انسحاب من لبنان قد يُنظر إليه داخل إسرائيل على أنه هزيمة سياسية لنتنياهو.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يدعم بقوة الجهود الرامية إلى إضعاف حزب الله، موضحة أن استطلاعا أجراه معهد دراسات الأمن القومي في مايو أظهر تأييد 70 بالمئة من الإسرائيليين اليهود لتكثيف القتال ضد الحزب.

كما نقلت عن مسؤول أميركي ثان قوله، إن رفض إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان، حتى من دون توسيع العمليات العسكرية، من المرجح أن يقوض الاتفاق الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسؤول أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جزء من لبنان يمثل "وصفة لكارثة"، محذرًا من أن غياب الانسحاب الكامل يجعل استئناف المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله شبه مؤكد.