ولم يؤكد نتنياهو صحة هذه المعلومات حتى اللحظة.

من جانبه قال مسؤول أميركي كبير لرويترز، الجمعة، إن إسرائيل وحزب الله اتفقتا على وقف لإطلاق ⁠النار اعتبارا من الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة (1300 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد تصاعد حدة الأعمال القتالية بينهما خلال الليل في لبنان.

وأضاف المسؤول: "اتفقت جماعة حزب الله وإسرائيل على وقف لإطلاق النار"، مضيفا أن مفاوضين من الولايات المتحدة ‌وقطر عملوا على إعداد الاتفاق بمساعدة من إيران.

وتابع: "نما إلى علمنا أنه بعد تبادل ‌إطلاق النار في ‌وقت سابق من اليوم، دخلت إسرائيل وجماعة حزب الله في وقف لإطلاق النار".

وأتى ذلك بعدما بدا أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بما يشمل لبنان، باتت على المحك، مع إرجاء المحادثات التي كانت مقررة بين الطرفين في سويسرا، وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان.