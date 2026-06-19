وأوضح المصدر المطلع أن الولايات المتحدة نقلت إلى إيران رسالة مفادها أن إسرائيل لن تصعّد هجماتها في لبنان بشكل إضافي، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة المفاوضات النووية الحساسة مع إيران إلى مسارها.

وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم ضمانات بشأن التصعيد في لبنان ذكر مصدر لسي إن إن، أن: "حزب الله انتهك وقف إطلاق النار. وافقت إسرائيل على ترك الأمر عند هذا الحد، وقد نُقل ذلك إلى الإيرانيين، والأمر الآن متروك لحزب الله للتوقف."

وكانت سي إن إن قد أفادت بأن إسرائيل نفذت موجة من الضربات في أنحاء لبنان يوم الجمعة ردا على هجوم لحزب الله أدى إلى مقتل أربعة جنود في جنوب لبنان، رغم الاتفاق الأميركي الإيراني الذي أعلن انتهاء الصراع على جميع الجبهات.

في المقابل، طلبت إيران بحسب عدة مصادر ضمانات بانتهاء الأعمال القتالية في لبنان قبل عقد المحادثات المقررة في سويسرا مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي ترامب، ومسؤولين كبار آخرين. وقد تم تأجيل المغادرة المقررة لفانس يوم الخميس.

وليس من الواضح كيف نقلت إدارة ترامب هذه الرسالة إلى الإيرانيين أو ما إذا كانت ستكون كافية لإعادة جدولة المناقشات الفنية المقررة.