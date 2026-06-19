وأوضح نتنياهو في بيان له: "في أعقاب الهجوم الذي شنه حزب الله، والذي يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار، وجهت الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لضرب حزب الله بقوة".

وأضاف نتنياهو: "هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 هدفا إرهابيا وقضى على عشرات المخربين. واستمرارا لذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقرات تابعة لحزب الله في البقاع".

وتابع نتنياهو: "توجيهاتي واضحة، إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودنا أو أراضينا، وستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا جدا لقاء هذه الهجمات".

وذكر أن الجيش "سيعمل على إحباط أي تهديد يمس قواتنا وأراضينا".

وشدد على أنه "بشكل لا لبس فيه، ستبقى إسرائيل في الشريط الأمني بجنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة من أجل حماية بلدات الشمال الإسرائيلي".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إسرائيل لن تتسامح مع الهجمات على جنودها أو على أراضيها وستفرض ثمنا باهظا جدا على حزب الله مقابل هذه الهجمات".