ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.

كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية في جنوب لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.

وأثارت الخسائر موجة من الدعوات للتصعيد داخل إسرائيل، إذ دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى رد واسع على لبنان، فيما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ"فتح أبواب الجحيم".

وتأتي الحادثة في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو بشأن إدارة المواجهة في جنوب لبنان، وسط استمرار التوتر على الجبهة الشمالية.

ويرى مراقبون أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تعكس تصاعد الأصوات المطالبة برد عسكري واسع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار التفاهمات القائمة وانزلاق الجبهة اللبنانية إلى مواجهة أكثر اتساعاً.