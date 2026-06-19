وأضاف ⁠أن ‌الهجمات جاءت ⁠ردا على انتهاكات ⁠متكررة لوقف ​إطلاق النار ⁠من ​قبل الجماعة المدعومة ​من إيران.

وأفادت مصادر لبنانية بمقتل 23 شخصا من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران.