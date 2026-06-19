وأفاد مسعفون بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عمر المختار الرئيسي بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، في أحدث حلقات العنف التي تشهدها القطاع. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا بشأن الحادثة.

ووفقاً لوزارة الصحة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ التوصل إلى الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى 1008 أشخاص، بينهم ضحايا الغارة الأخيرة.

في المقابل، تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قُتلوا خلال الفترة نفسها على أيدي مسلحين فلسطينيين، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تستهدف إحباط هجمات وشيكة تنفذها حركة حماس وفصائل أخرى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بشأن المرحلة التالية من خطة السلام الخاصة بغزة، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وكشف مصدران مطلعان على سير المحادثات أن نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، أجرى هذا الأسبوع لقاءات في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا، بعد تسلم رد حماس وفصائل فلسطينية أخرى على "خارطة الطريق" المطروحة.

وأضاف المصدران أن ملادينوف سلّم الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، نسخة معدلة من الخطة تتضمن معالجة لبعض التحفظات التي أبدتها الأطراف الفلسطينية، مع الإبقاء على ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء الأساسية" للمبادرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد مسؤول في حركة حماس أن الوثيقة الجديدة لا تزال قيد الدراسة.

ميدانياً، تواصل القوات الإسرائيلية سيطرتها على أكثر من 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، فيما يعيش نحو مليوني فلسطيني، معظمهم تعرضوا للنزوح أكثر من مرة، في مناطق ساحلية محدودة داخل خيام مؤقتة أو مبانٍ متضررة، وسط أوضاع إنسانية متدهورة.