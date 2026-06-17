وأضاف يوسف ، متحدثا على هامش مؤتمر للأعمال في ‌تل أبيب، ‌أن ⁠إسرائيل تدرب قوات الجيش والشرطة في منطقة أرض الصومال، ⁠ووصف ‌التقارير التي تحدثت عن ⁠أن إسرائيل تجري مفاوضات ⁠لإنشاء قاعدة عسكرية في ​أرض الصومال ⁠بأنها "شائعات".

واعترفت إسرائيل ​بمنطقة أرض الصومال دولة مستقلة في ​ديسمبر الماضي، وهي خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها "هجوم متعمد" على ​سيادتها.

وكان رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، قد بدأ الأحد الماضي، زيارة رسمية إلى إسرائيل، أجرى في مستهلها، مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وشدد هرتسوغ خلال اللقاء، على ضرورة التحول إلى شراكات عملية بين الجانبين عبر قطاعات متنوعة.

من جهته، وصف رئيس أرض الصومال المحادثات بأنها تشكل نقطة تحول محورية في سجل بلاده الدبلوماسي.