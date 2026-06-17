جاء ذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون للتعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة.