وأوضح ترامب خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع: "علاقتنا مع مصر قوية ونعمل معا بشأن قضية سد النهضة الخاص بإثيوبيا".

وأضاف الرئيس الأميركي: "مشكلة إثيوبيا سببت مشاكل كبيرة وأتمنى أن تسوى هذه الأزمة بين مصر وإثيوبيا".

كما أكد أنه سيناقش ملف التبادل التجاري مع الجانب المصري.

من جانبه، قال الرئيس المصري إن التفهم الأميركي لمشكلة سد النهضة "مقدر"، مشددا على العلاقات القوية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر.

كما ثمن دور الرئيس ترامب في استعادة السلام بالشرق الأوسط والاستقرار من خلال الاتفاق مع إيران.