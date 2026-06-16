وقال الجيش في بيان "في وقت سابق الثلاثاء، اعترض سلاح الجو الاسرائيلي صواريخ عدة أطلقتها منظمة حزب الله الارهابية في اتجاه المنطقة التي ينشط فيها جنود إسرائيليون في جنوب لبنان".

وأضاف "بعيد ذلك، قصف سلاح الجو الاسرائيلي ودمر منصة كان أطلق منها عدد من الصواريخ".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قتل 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميفدون في منطقة النبطية، وسيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة، ما أدى "وفق حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة مواطنين ووقوع جرحى".

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران إلى خمسة. ورغم تسجيل خروقات، تراجعت وتيرة العمليات العسكرية إلى حد كبير في جنوب لبنان، ما سمح بعودة تدريجية للنازحين الى مناطق عدة.