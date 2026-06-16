وقال المصدر إن إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق المرتقب، مشيرة إلى أن الرفض الأميركي يحجب عن المسؤولين الإسرائيليين بنود التفاهمات الأخيرة قبل التوقيع.

ومن المقرر أن تضع مذكرة التفاهم الحالية إطارا عاما لمفاوضات أكثر شمولا تتناول البرنامج النووي الإيراني، حيث يهدف الطرفان إلى التوصل لتفاهمات نهائية في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق الوشيك.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مخاوف في إسرائيل من اتفاق واشنطن مع طهران، الذي ينهي الحرب بعد أكثر من 3 أشهر من بدايتها.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى جاهدا لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتسوية ما وصفه بـ"الأمور المتضاربة" في الاتفاق.

وتفاقمت الضبابية في إسرائيل بسبب عدم وضوح بعض بنود الاتفاق، التي وافق عليها ترامب تحديدا، بعد توقيعه إلكترونيا وقبيل توقيعه رسميا في مراسم تعقد الجمعة في سويسرا.