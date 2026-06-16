وحسبما أفادت وزارة الخارجية السويسرية وكالة "فرانس برس"، تقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم، الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا.

وقالت الوزارة: "في هذه المرحلة، من المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة 19 يونيو في بورغنشتوك".

وأضافت أن "هذا المكان الواقع في وسط سويسرا، يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، واقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".