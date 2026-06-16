وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء عن شكره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لدولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "لولا دعم الولايات المتحدة لكان وضع الشرق الأوسط مختلفا".

ومن جانبه، وصف ترامب العلاقات الأميركية الإماراتية بأنها "رائعة"، مشيدا بدولة الإمارات كـ"حليف رائع".

وفيما يتعلق بالاتفاق بين واشنطن وطهران، أكد الرئيس الأميركي أن مضيق هرمز الاستراتيجي "سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة المقبل"، مشددا على أن العبور خلاله سيكون "بدون أي رسوم".

وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأميركية ستفصح عن تفاصيل الاتفاق مع طهران عبر الأطر الرسمية.

وتابع : "أتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة"، معتبرا أن "الحصار البحري المفروض عليها كان ممتازا وفعالا للغاية".

وأضاف أنه سيحيل الاتفاق المرتقب مع إيران إلى الكونغرس الأميركي لمراجعته، مجددا انتقاده للسياسات السابقة، حيث اعتبر أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015 "كان مسارا يتيح لإيران الحصول على سلاح نووي".