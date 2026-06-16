وأشاد ترامب بالشرع الذي قال إنه يقوم "بعمل مذهل". وقال خلال قمة مجموعة السبع "إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة (ضد حزب الله) من دون قتل الجميع، فإنه (الشرع) سيتولى ذلك. سوريا ستقوم بالمهمة".

ولفت إلى أن إسرائيل "تقاتل حزب الله منذ فترة طويلة جدا، ويسقط عدد كبير جدا من القتلى".

وأضاف "اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل".

وفي ما يتعلق بالتقارير التي تفيد بتدهور علاقته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قال ترامب إن "على بيبي أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان".

وقال "لست راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله. كان عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع".