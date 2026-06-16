وقال ترامب إن الهدف الرئيسي من الاتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن "الجحيم" سينزل عليها إن فعلت ذلك.

وأبدى قناعته بأن "الاتفاق مع إيران عادل"، مشيدا بـ"قيادة رشيدة الآن" في طهران.

وأوضح أنه "لم يهتم يوما بتغيير النظام كهدف للحرب"، معتبرا أن "القضاء على هذا العدد الكبير من كبار المسؤولين في إيران يعادل فعليا تغيير النظام".

وتابع قائلا: "ونحن نتعامل الآن مع أشخاص أعتقد أنهم عقلانيون للغاية. أعتقد في الواقع أنهم أكثر ذكاء من المجموعتين الأولى والثانية، لكنهم ليسوا متطرفين، وهم، كما تعلمون، يتطلعون إلى مساعدة بلادهم".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران، بعد اتفاقها معها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتابع: "لن نستثمر أي أموال في إيران".

واعتبر أنه "من الناحية النفسية نريد الحصول على اليورانيوم المخصب من إيران"، من دون توضيح قصده من التصريح.

كما طالب ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "يتصرف بمسؤولية أكبر ‌تجاه لبنان" حسب تعبيره.

ورغم تأكيده أنه يتمتع بعلاقة ممتازة ‌مع نتنياهو، فقد أضاف الرئيس الأميركي ⁠أنه "عبر لإسرائيل عن ⁠استيائه من هجومها ⁠على بيروت مؤخرا".

وأعلن ترامب أنه "اقترح أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله بدلا من إسرائيل.

وقال: "إذا لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة (في لبنان) من دون قتل آخرين، فعلى سوريا أن تقوم بها".