وحذر عراقجي أيضا ‌من أن ‌أي ⁠هجوم إسرائيلي على لبنان، أو استمرار الوجود الإسرائيلي ⁠على ‌الأراضي اللبنانية من ⁠الآن فصاعدا، سيعد انتهاكا للاتفاق ⁠المؤقت مع الولايات المتحدة.

وقال: "من وجهة ⁠نظرنا، فإن طرفي هذه المذكرة هما ​الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن إنهاء الحرب "بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم" في الاتفاق مع واشنطن.

وجاءت تعليقات عراقجي خلال مؤتمر صحفي للدبلوماسيين الأجانب، ولم يبث التلفزيون الإيراني الرسمي التصريحات لكنه عرضها في نص مكتوب على الشاشة.

ولا يزال من غير الواضح ما يتضمنه الاتفاق المؤقت، لا سيما بخصوص لبنان، حيث أنه لم ينشر كاملا بعد.