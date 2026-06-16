وقبل الإلغاء، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بعض الأهداف في إيران الأسبوع الماضي، بعد إطلاق الأخيرة صواريخ على إسرائيل، على خلفية قصف ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله حليف طهران.

وكتب قائد سلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر في منشور: "بالتوازي مع المعركة الدفاعية، شن سلاح الجو هجوما على بعد 1500 كيلومتر من مقرنا. وفي غضون ساعات قليلة تم استهداف عشرات الأهداف في إيران، مما ألحق أضرارا جسيمة بنظام الدفاع الجوي الإيراني، وضرب مواقع أخرى تابعة للنظام".

لكن عملية أكبر مخططة لم تنفذ، وفق تيشلر.

وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي أنه "بحلول عصر يوم 8 يونيو كان سلاح الجو بأكمله على أهبة الاستعداد للإقلاع في طلعة جوية واسعة النطاق"، كانت ستشمل ضربات على "مئات الأهداف في قلب إيران".

إلا أنه أضاف: "توقفت الضربة أثناء اجتماعنا في الأسراب، قبل ساعة واحدة فقط من ساعة الصفر".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربة بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليماته بعدم تصعيد القتال مع إيران.

والإثنين أعلن ترامب توقيع اتفاق مع إيران، ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.