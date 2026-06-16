وقالت المنظمة، في بيان إنها فتحت عدة تحقيقات عقب تلقي بلاغات أواخر عام 2024 بشأن "شبهات خطيرة بالاستغلال والاعتداء الجنسي" داخل مخيمات اللاجئين التي تقدم فيها خدماتها.

وأوضحت أن المراجعة، التي استمرت عدة أشهر، تناولت 59 ادعاء يتعلق بسوء السلوك، بما في ذلك التحرش والاستغلال والانتهاكات الجنسية، مؤكدة ثبوت عدد منها، فيما تعذر التحقق من أخرى لعدم إمكانية تحديد هوية الضحايا أو الجناة في بعض الحالات.

وأضافت المنظمة أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية فورية بحق المتورطين، شملت فصل 18 موظفا ومنعهم من العمل مستقبلا مع أطباء بلا حدود.

وأشارت إلى أن المفصولين ينتمون إلى فئات وظيفية مختلفة، بينهم موظفون بعقود ومياومون ومتعاقدون خارجيون وموردون.

وأكدت المنظمة أنها لن تكشف تفاصيل إضافية بشأن الحالات حفاظا على سرية الضحايا وسلامتهم، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكا خطيرا" لقيمها ومسؤولياتها الإنسانية.

وأضافت أنها تواصل تعزيز آليات الوقاية والرصد والاستجابة، داعية الموظفين والمرضى وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر قنوات وصفتها بالآمنة والموثوقة.

ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه تشاد نحو مليون لاجئ سوداني فروا من الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي أدت، وفق تقديرات الأمم المتحدة، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل السودان وخارجه.