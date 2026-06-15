وشدد نتنياهو في مؤتمر صحافي متلفز، على أن تل أبيب "لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب مع إيران جنبت بلاده خطر "الإبادة النووية" من قبل طهران على حد وصفه.

وأضاف: "ماذا سيعني ذلك؟ سيعني أن ملايين المواطنين الإسرائيليين، أنتم الذين تسمعونني الآن، جميعكم كنتم ستكونون في خطر رهيب يتمثل في الموت الجماعي. وأننا أبعدنا عنا، لسنوات، خطر إبادة سكان إسرائيل".

وقال نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي سيبقي على وجوده في قطاع غزة ولبنان وسوريا "طالما كان ذلك ضروريا".

وشدد على أن إسرائيل ستتحرك بشكل استباقي في الجبهة الشمالية، قائلا: "سنحتفظ بحريتنا في التحرك (في لبنان) لإحباط أي هجوم".

وتطرق نتنياهو إلى العلاقات الثنائية مع واشنطن وطبيعة التنسيق مع الإدارة الأميركية، واصفا العلاقة التي تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها علاقة شراكة. وأضاف: "أنا وترامب شريكان. نتفق كثيرا ونختلف في بعض الأحيان".

ومن جهة أخرى، أعلن نتانياهو الاثنين اعتزامه الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، فيما يواجه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.

وقال نتانياهو، أطول رئيس وزراء عهدا في تاريخ إسرائيل، "سأترشح في الانتخابات وأعتزم الفوز".