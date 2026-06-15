وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا، في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض الطرفان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقة كافة.

وكان رئيس دولة الإمارات قد وصل إلى مصر في وقت سابق من الإثنين، حيث كان السيسي في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.