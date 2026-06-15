وقال عون في بيان: "تابعت باهتمام الإعلان عن مذكرة التفاهم، وما تضمنه من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان".

‏تابع: "في هذا السياق، أُثمن ما تضمنته هذه المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار أن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة، بعد ما تحمله اللبنانيون من تضحيات وأعباء جسيمة خلال المرحلة الماضية".

واعتبر عون أن "الشعب اللبناني، لا سيما أبناء المناطق التي تعرضت للاعتداءات والدمار وفقدت أعزاء لها ومصادر رزقها ومنازلها، يتطلع إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف، وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الإعمار".

وشكر الرئيس اللبناني "جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة، وكل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، انطلاقا من إدراكهم لحجم المعاناة التي تحملها اللبنانيون خلال الأشهر الماضية".

وختم بيانه قائلا: "يأمل لبنان أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها، ويتيح للبنانيين التفرغ لإعادة بناء ما تهدم واستعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة".