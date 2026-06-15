وطالب شريف في خطابه أمام الجمعية الوطنية اليوم، بـ"أداء صلاة الشكر لله تعالى على ما منحه لباكستان من شرف وكرامة غير مسبوقين".

وأشاد رئيس الوزراء بشكل خاص بـ"الدور الاستثنائي الذي قام به قائد الجيش سيد عاصم منير، الذي قال إنه كرس جهوده ليلا ونهارا لإنهاء الحرب وترسيخ السلام".

وقال إن "المفاوضات مرت بلحظات حرجة بدت خلالها على وشك الانهيار، إلا أن المشير ظل ثابتا، مما ضمن تحقيق هذا النجاح التاريخي".

وأشار شريف إلى أن "التداعيات المدمرة للنزاع فرضت ضغوطا هائلة على الاقتصاد الباكستاني، إلا أن البلاد أظهرت قدرة استثنائية على الصمود".

وأكد أن "ثمار الاستقرار الاقتصادي العالمي الناتج عن اتفاق السلام هذا ستصل إلى كل مواطن باكستاني من خلال الجهود المشتركة، وأن الحكومة لن تدخر جهدا حتى تفي بهذه المسؤولية".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن باكستان ستستضيف مراسم التوقيع التاريخية على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف يوم 19 يونيو، واصفا الاتفاق بأنه "محطة فارقة هائلة" للسلام العالمي و"انتصار" للسلام والحوار على دمار الحرب.

وقال رئيس الوزراء: "لقد شهد العالم اليوم أن السعي إلى السلام حقق انتصارا عظيما، وأن نيران الحرب بدأت تخبو. إنها لحظة تاريخية سيسجلها المؤرخون بأحرف من ذهب".

ووصف هذه اللحظة بأنها "نعمة إلهية جاءت بعد 3 أشهر و16 يوما من المحن الشديدة". مضيفا: "بعد ليل الحرب المظلم، أشرقت شمس السلام أخيرا".

وأكد شريف إنه بموجب الاتفاق أعلنت إيران والولايات المتحدة الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وقال: "هذا ليس مجرد اتفاق بين دولتين، بل هو انتصار للسلام والحوار والدبلوماسية على الدمار الذي تسببه الحرب".