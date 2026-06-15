وشهد لبنان أعنف تداعيات الحرب، إذ قتل آلاف الأشخاص ونزح نحو 1.2 مليون شخص بسبب الهجوم الإسرائيلي على حزب الله المدعوم من إيران، والذي بدأ بإطلاق النار على إسرائيل دعما لطهران في الثاني من مارس.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي لعب دور الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن، قد أعلن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وفي جنوب لبنان، حيث تحتفظ القوات الإسرائيلية بما تصفه بـ"منطقة أمنية"، أصدرت المجالس البلدية بيانات دعت فيها السكان إلى التريث وعدم العودة حاليا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقالت منى مازح، وهي نازحة تقيم في منطقة الحمرا ببيروت، إنها لا تخطط للعودة قريبا إلى قريتها قرب مدينة صور الجنوبية. وأضافت:

"بصراحة نحن مترددون، لا يمكن الوثوق بإسرائيل".

إسرائيل: لسنا طرفا في الاتفاق

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن بلاده ليست طرفا في الاتفاق الأميركي الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان أو غزة أو سوريا.

وأضاف كاتس أن إسرائيل سترد إذا تعرضت لأي هجوم إيراني مرتبط بالأحداث في لبنان.

وأوضح أن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان سيتم "إخلاؤها من السكان المحليين"، إلى جانب إزالة "كل البنية التحتية الإرهابية، بما في ذلك المنازل الموجودة في القرى الحدودية"، في إشارة إلى مواقع تابعة لحزب الله.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع تدمير قرى في جنوب لبنان، قائلا إنه يستهدف عناصر من حزب الله يتحصنون داخل مناطق مدنية في الجنوب.