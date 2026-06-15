ويُعد المضيق، الذي يمثل شريانا حيويا لنقل النفط والغاز عالميا، محور الصراع منذ البداية، فيما شكلت الحاجة الملحة لاستئناف الملاحة البحرية أحد أبرز الملفات في محادثات السلام.

ورغم الإعلان عن حل مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المضيق سيُعاد فتحه الجمعة بالتزامن مع توقيع الاتفاق، فإن قطاع الشحن البحري لا يزال يتساءل عن الكيفية العملية لتنفيذ ذلك.

ومع محدودية المعلومات المتاحة حتى الآن، شهد المضيق حركة محدودة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، باستثناء ناقلة الغاز الطبيعي المسال "ديشا"، التي بدت وكأنها تختبر الوضع أثناء توجهها نحو هرمز.

ووفقا لبيانات شركة "كبلر"، لا تزال نحو 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي وتستعد للمغادرة، بينما تنتظر مئات السفن الفارغة على الجانب الآخر من المضيق.

ورغم أن إعادة الفتح قد تسمح نظريا بتدفق الحركة، فإن عقبات عملية لا تزال قائمة، من بينها الحاجة إلى تنظيف هياكل السفن من الكائنات البحرية المتراكمة مثل المحاريات، إضافة إلى التنافس على المرور عبر ممر ملاحي ضيق.

كما قد يتغير العدد الفعلي للسفن المرصودة مع إضافة سفن أخرى أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها.

ورحبت شركات شحن يابانية اليوم الاثنين باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ​الذي سيعيد فتح مضيق هرمز، لكنها ‌أوضحت أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاق وإزالة الألغام قبل السماح لسفنها بعبور هذا الممر الحيوي، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت ​رابطة مالكي السفن اليابانية أن 38 سفينة ​مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مضيق هرمز.

وذكر المتحدث أن تقارير إخبارية أفادت ⁠بزرع ​ألغام في المنطقة قائلا "في ظل ​هذا الوضع، لا يمكننا ببساطة أن نقول حسنا، لننطلق، استنادا ​إلى خبر الاتفاق وحده".

وقال بريت إريكسون، المدير التنفيذي في شركة "أوبسيديان ريسك أدفايزرز"، إن الأمن يمثل الهاجس الأول لجميع مالكي السفن الذين يحاولون فهم الوضع على الأرض.

وأضاف: "قطاع الملاحة البحرية يدرك ذلك، وكذلك القباطنة وأطقم السفن. فهم يعلمون أن أي خطأ في الحسابات، أو ضربة واحدة، أو قرار سياسي واحد، قد يعيد التوتر ويعرض حياتهم للخطر مجددا".

ومن المرجح أن تكون السفن المحملة بالنفط أول من يستعد للتحرك، في حين قد تبدأ السفن الفارغة الموجودة بالفعل في الخليج بتحميل الشحنات خلال الأيام المقبلة.

ويوجد حاليا أكثر من 300 سفينة فارغة تنتظر في خليج عمان، ويمكن لكثير منها دخول الخليج العربي عبر هرمز فور استعادة إمكانية العبور.

وتشكل ناقلات النفط النسبة الأكبر من السفن العالقة داخل الخليج العربي، بحسب بيانات "كبلر"، في انعكاس لأهمية شحنات النفط التي أصبحت هدفا رئيسيا خلال الحرب. ولا تزال 98 ناقلة نفط خام عالقة، إلى جانب 88 ناقلة للمنتجات النفطية الثقيلة.

وقال مويو شو، كبير محللي النفط الخام في "كبلر"، إن مالكي السفن الأكثر استعدادا لتحمل المخاطر سيكونون أول من يتحرك.



