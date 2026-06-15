وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الاثنين "مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أميركا وإيران وتعتبره تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف الخارجية المصرية أن "مصر واصلت خلال الأشهر الماضية جهودها الجادة والصادقة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوصول إلى هذه النقطة وإنهاء الحرب".

وكان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قالو، أمس الأحد، إنهم توصلوا لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين ويرفع الحصار الأميركي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز، في خطوة قد تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة بمجرد استئناف شحنات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الأحد، إنه يعتزم حضور مراسم توقيع الاتفاق الجديد مع إيران في جنيف بسويسرا، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضا، فيما يواصل المسؤولون وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللوجستية.