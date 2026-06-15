وقال المسؤول الأميركي: "هذه صفقة تعتمد على الأداء، ولن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة ما لم ينفذ الإيرانيون التزاماتهم".

وجاءت التصريحات ردا على تقارير تحدثت عن أن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يتضمن إفراجا فوريا عن أموال إيرانية مجمدة قبل تنفيذ أي خطوات عملية من جانب طهران.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي بشكل فوري، في تطور يمثل تحولا كبيرا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب في بيان: "الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا. تهانينا للجميع!"

وأضاف: "أُصرح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأُصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأميركي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم.. فليتدفق النفط!"

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وأضاف شريف، في منشور على منصة "إكس"، أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد في 19 يونيو في سويسرا.