وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن علي موسى دقدوق "أحد أبرز قادة حزب الله" و"القائد السابق لما يسمى "ملف الجولان" في الحزب، قتل الجمعة بغارة جنوب نهر الليطاني.

و"ملف الجولان"، وفق الجيش الإسرائيلي، هو فرع عملياتي مسؤول عن تموضع حزب الله في سوريا وإقامة بنى تحتية عسكرية بالقرب من حدود إسرائيل.

وتابع البيان "على مدار السنوات الأخيرة عمل (دقدوق) على تنفيذ مخططات إرهابية وعلى القتال ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".

وأشار الجيش إلى أن دقدوق "سُجن في العام 2007 على يد القوات الأميركية بعد تدبيره لاختطاف خمسة جنود أميركيين في العراق وقتلهم".

وبقي محتجزا لدى القوات الأميركية إلى أن سُلّم إلى السلطات العراقية في ديسمبر 2011.

في العام 2012 أطلقت السلطات العراقية سراح دقدوق لعدم كفاية الأدلة بعدما اتُّهم بالتخطيط لقتل جنود أميركيين في مدينة كربلاء العراقية.

بعد إطلاق سراحه فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه.

بحسب الجيش الإسرائيلي، تولى علي موسى دقدوق مناصب عدة في الحزب في السنوات الأخيرة، منها "قائد فريق الحماية" للأمين العام للحزب حسن نصرالله الذي اغتيل بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر 2024، والمسؤول عن وحدة المشاة في حزب الله.