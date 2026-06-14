وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي في بيروت، يجري رئيس الأركان الجنرال إيال زامير تقييمات متواصلة للوضع مع جميع القادة المعنيين".

وبين الجيش أنه "مستعد لسيناريوهات دفاعية وهجومية".

وتابع الجيش: "بناءً على تقييمات الوضع، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال إطلاق نار باتجاه أراضي دولة إسرائيل خلال الساعات المقبلة".

وأوضح البيان: "يواصل الجيش الإسرائيلي الحفاظ على الجاهزية واليقظة لمجموعة من السيناريوهات الدفاعية والهجومية".

كما شدد على ضرورة "البقاء في حالة تأهب في هذه المرحلة، والتصرف بمسؤولية، والالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأكد الجيش أنه "لا توجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال طرأت تغييرات، سيتم إبلاغ الجمهور بذلك".

وبين أن: "الجيش الإسرائيلي أنه لن يتسامح مع إطلاق النار باتجاه أراضي دولة إسرائيل".