كان الجيش الإسرائيلي قد شن، الأحد، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس على عدم التسامح مع إطلاق النار من حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف الجيش: "بناء على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يشن الجيش الإسرائيلي حاليا غارات على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة الضاحية ببيروت، وذلك ردا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وذكر الجيش أن 3 طائرات مسيرة يشتبه في أن حزب الله اللبناني أطلقها في عمليات منفصلة، الأحد، دخلت الأجواء الإسرائيلية، وتحطمت اثنتان منها في شمال إسرائيل من دون وقوع إصابات.

وكان مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء، حذروا سابقا من أن إسرائيل ستستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا قام حزب الله المدعوم من إيران باستهداف التجمعات السكانية في شمال إسرائيل، وهو موقف يقولون إنه يحظى بدعم واشنطن.