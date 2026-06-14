وأوضحت الحركة في بيان أنها "سلمت، السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خطة خريطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من نيكولاي ميلادنوف ممثل مجلس السلام في 19 من شهر أبريل الماضي".

وأضافت حماس أنها "عقدت والفصائل الفلسطينية والإخوة الوسطاء (مصر، وقطر، وتركيا) في القاهرة خلال الأسبوع المنصرم العديد من اللقاءات والتي أثمرت عن الموقف الوطني الموحد تم تقديمه يوم أمس".

ولفتت إلى أن الفصائل الفلسطينية "تعاملت مع خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدةً ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

كما شددت "على ضرورة الالتزام الكامل أيضا بما ورد في الخريطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الصهيوني الكامل من القطاع وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير".

وذكرت أنه من المقرر أن يواصل وفد حركة حماس في القاهرة لقاءاته مع الوسطاء والفصائل للمضي قدماً في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.