وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "لا يسعنا إلا أن نشيد بتعامل قيادتنا الرشيدة مع هذه الأزمة وتداعياتها. فقد جمعت بين الحكمة والثبات في المواقف، والمرونة عندما استوجبت المرحلة ذلك".

وأضاف: "لم نكن دعاة حرب يومًا، وسنبقى دائمًا دعاة سلام واستقرار، مع تمسكنا الراسخ بالدفاع عن الوطن وصون سيادته ومصالحه".

وتأتي تصريحات قرقاش في وقت تتزايد فيه المؤشرات بشأن قرب التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، وسط آمال بأن يسهم الاتفاق في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.