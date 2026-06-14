ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام": "سقط قتيلان فجرا، باستهداف مسيرة معادية، سيارة بيك أب على طريق مصيلح"، كاشفة عن "سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة ما بين حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل".

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارةً على منطقة المعمورةً في حوش صور، وغارة من مسيرة على بلدة العباسية، وسط قصف على بيوت السياد والمنصوري.

وتزامن ذلك مع تهديد إسرائيلي في بيانه الأول إلى السكان في 13 بلدة في جنوب لبنان، حيث طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلهم فوراً والتوجه شمال نهر الزهراني، الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود.

وفي بيان ثان، أنذر الجيش سكان 16 قرية أخرى لإخلائها والابتعاد "لمسافة لا تقل عن ألف متر إلى أراض مفتوحة"، وعزا الجيش إصداره هذين الإنذارين إلى "خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار".

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده مرّتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، التي عقدت بداية الشهر الجاري، أعلن بيان اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".