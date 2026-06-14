وذكرت الوزارة أن قوات الأمن الداخلي أوقفت حسن علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت بعد معلومات أدلى بها الضابط السابق رأفت أنور العامودي الذي اعتُقل في وقت سابق.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط الموقوفين الثلاثة في أنشطة أمنية وعسكرية داخل مدينة درعا، من بينها العمل على حاجز "حميدة الطاهر" في حي السحاري.

وبحسب البيان، يواجه الموقوفون اتهامات بالمشاركة في حملات اعتقال طالت عشرات المدنيين في حي الكاشف، ونقلهم إلى ما يعرف بـ"البناء الأحمر"، وهو مقر الفرقة 15 سابقاً، إضافة إلى اتهامات باعتقال أعداد كبيرة من أبناء المحافظة خلال سنوات حكم النظام السابق.

وقال قائد الأمن الداخلي في درعا العميد حسام الطحان إن عمليات التوقيف تأتي ضمن حملة أمنية مستمرة لملاحقة المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال فترة النظام السابق.

وأكد الطحان أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى القضاء، مشدداً على أن محافظة درعا "لن تكون ملاذاً آمناً لمرتكبي الانتهاكات"، وفق تعبيره.