وأشار لابيد إلى أن النظام الإيراني وبرنامج الصواريخ لا يزالا قائمين، كما أن إيران مازالت قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي.

كما اعتبر لابيد الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة فشلا كاملا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال السبت إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيُوقع الأحد.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الطرفين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وأن إسلام آباد تجهّز للتوقيع إلكترونيا الأحد، على أن تتبعها محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل.

وذكرت مصادر من كل أطراف المحادثات أن مذكرة التفاهم المقترحة تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية.

وستُجرى لاحقا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي كان السبب الذي دفع ترامب لشنّ الحرب.

وتشير مسودة ⁠الشروط التي كشفت عنها مصادر متعددة لرويترز إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمليارات الدولارات وستلغي العقوبات على صادرات طهران ⁠من الخام، مقابل فتح إيران لمضيق هرمز.

وسيجري تناول ملف البرنامج النووي الإيراني ⁠خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما.

وحسبما ذكر مسؤول أميركي فإن الاتفاق سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، مع تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وإزالته.