وأكد اليماحي في بيان له أن مثل هذه الطروحات لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، وتسهم في إثارة البلبلة وتشويه الحقائق، في وقت تتطلب فيه التحديات الراهنة تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية لمواجهة الأزمات وترسيخ مقومات التنمية والسلام.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر اضطلعتا بأدوار مهمة في دعم المبادرات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات ومعالجة الأزمات، بما يعكس التزاما واضحا بمبادئ التعاون والشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يرفض بشدة حملات التضليل الإعلامي ومحاولات بث الفرقة، مؤكدا أن التضامن العربي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثل ركائز أساسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.