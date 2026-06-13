وأوضح الجيش أنه يواصل تطهير شبكة الأنفاق تحت الأرض أسفل سلسلة جبال البوفور (قلعة الشقيف)، مشيرا إلى العثور على "خرائط تُظهر التهديد الذي تمثله الأنفاق على بلدات الشمال".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "قوات الفرقة 36 تعمل على تعميق عمليات تطهير شبكة الأنفاق تحت الأرض أسفل سلسلة جبال البوفور، والتي جرى التخطيط لها وتمويلها من قبل النظام الإيراني".

وأوضح أنه: "في أحد الممرات تحت الأرض، حيث كان يوجد المسلحون الذين حاولوا الفرار وتمت تصفيتهم من الجو قبل عدة أيام، عُثر على خرائط على أحد الجدران تُظهر السيطرة على المنطقة المشرفة على بلدات الشمال".

وذكر الجيش أنه أطلق هذه العملية بهدف "تحقيق سيطرة عملياتية على المنطقة التي تشكل تهديداً لمواطني إسرائيل، ولإتاحة تدمير شبكة الأنفاق".