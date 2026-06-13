وقال الجيش إن "قوات فريق القتال التابع للواء 551، العاملة تحت قيادة الفرقة 91، تواصل تدمير بنى تحتية وصفها بالإرهابية والقضاء على عناصر من حزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف أن "القوات رصدت خلال الأسبوع الماضي مجموعتين تضمان 7 عناصر من حزب الله كانوا يعملون من موقع تحت الأرض في جنوب لبنان".

وذكر أن الموقع كان يُستخدم لتخزين الذخيرة وقذائف الهاون والمؤن المخصصة لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية.

وأوضح أنه بالتعاون مع سلاح الجو والمدفعية والطائرات المسيّرة، تم استهداف العناصر السبعة وقتلهم، وفق البيان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عُثر بحوزة العناصر على أسلحة من طراز كلاشنيكوف ومعدات عسكرية، كما تم تدمير منصات إطلاق ووسائل قتالية قرب الموقع تحت الأرض.