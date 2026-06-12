وبحسب المسؤول الأميركي، فإن نتنياهو على الرغم من ذلك عبّر لترامب عن ثقته بأن الاتفاق النهائي يعالج المخاوف المشتركة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف المسؤول الأميركي أن لدى نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين مخاوف من أنه بعد توقيع الاتفاق وانتهاء الحرب، قد تستمر إيران في المفاوضات دون تقديم تنازلات نووية حقيقية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم توقع بعد مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة معتبرا أن التغييرات واردة.

وخلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني قال عراقجي إن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إذا تم تنفيذ الاتفاق المؤقت.

وأشار عراقجي إلى أن نهاية الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان ستعلن ضمن الاتفاق المؤقت، إضافة لإنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد عراقجي أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع اليوارنيوم عالي التخصيب هي تخفيفه داخل إيران.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة نشر منشور لعراقجي على منصة "إكس"، أكد فيه أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وبدوره، قال رئيس ⁠الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجمعة، ‌بأنه تسنى التوصل إلى ‌نص ‌نهائي متفق عليه لاتفاق السلام ‌بين ‌الولايات ⁠المتحدة وإيران.

وكتب شريف على منصة "إكس": "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".