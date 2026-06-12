وأوضح المسؤول الأميركي في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن المفاوضين حققوا تقدما كبيرا في نص الاتفاق المعتمد حاليا من طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستشمل مفاوضات تقنية تستمر لمدة 60 يوما.

وأضاف: "لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جدا".

وبحسب المسؤول، تتضمن بنود الاتفاق حصول واشنطن على مواد مخصبة إلى جانب خضوع طهران لنظام تفتيش.

وفي مقابل الامتثال الإيراني، أكد المسؤول أنه "سيكون هناك تخفيف كبير للعقوبات بناء على أداء إيران".

وكشف أن الاتفاق ينص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار ونقل اليورانيوم المخصب، إلى جانب شمول التفاهمات الإقليمية للوضع في لبنان.

وحول الموقف الداخلي في طهران، أشار المسؤول إلى وجود تقارير تفيد بأن المرشد الإيراني علي خامنئي "مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات".

وأكد أنه "رغم عدم ترحيب بعض الأطراف الإيرانية بالاتفاق، فإن الإدارة الأميركية تعتقد أن المعارضة داخل إيران ضئيلة للغاية".

وفيما يتعلق بالمخاوف الأمنية للحلفاء، شدد المسؤول الأميركي على أن إسرائيل ستغير موقفها بمجرد الاطلاع على التفاصيل.

وقال: "عندما ترى إسرائيل الشروط الكاملة للاتفاق بين واشنطن وطهران فستشعر بالارتياح حياله".

وقال المسؤول إنه "واثق من أن إسرائيل ستنضم في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق" يتلو هذا الاتفاق.