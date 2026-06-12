وأعاد ترامب ​نشر منشور لعراقجي على منصة "إكس"، أكد فيه أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وكان عراقجي قد دعا في وقت سابق، وسائل الإعلام الإيرانية إلى تجنب التكهن بمضمون مذكرة تفاهم إلى حين الانتهاء من إبرامها بشكل نهائي.

وأوضح الوزير الإيراني أن بلاده ستكشف جميع تفاصيل الاتفاق للشعب في الوقت المناسب، مشيرا إلى ما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف الذي تتبعه طهران في هذا الملف.

وجاءت تصريحات عراقجي بعد تداول وسائل إعلام إيرانية تسريبات بشأن الاتفاق المحتمل، وهو ما أثار، على ما يبدو، استياء في واشنطن.

كما تزامنت مع تحول مفاجئ في لهجة ترامب، الذي أبدى تشككا في فرص التوصل إلى اتفاق، منتقدا في منشور عبر منصة "تروث سوشال" ما وصفه بالتسريبات الإيرانية المتعلقة بشروط التفاهم.

وقال ترامب إن "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا"، مضيفا أن التصريحات الإيرانية حول قرب التوصل إلى اتفاق "لا تعكس الحقيقة".

وصعّد الرئيس الأميركي من حدة انتقاداته، واصفا المسؤولين الإيرانيين بأنهم "عديمو الشرف"، معتبرا أن الحديث عن حسن النية في التعامل معهم "غير وارد".

واختتم ترامب منشوره بالقول: "عليهم أن يصلحوا أوضاعهم، وبسرعة".