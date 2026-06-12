وكتب شريف على منصة "إكس": "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".

وأضاف: "لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن".

وتابع شريف: "في ظل جهود الوساطة الباكستانية المكثفة، ندرك تماما حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام".

وفي وقت سابق من الجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

وكتب عراقجي على منصة "إكس"، إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف بعدما نشرت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مفترضة عن مسودة التفاهم: "في انتظار إتمام الاتفاق، ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه".