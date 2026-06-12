وأضاف ⁠عراقجي ‌أن إيران ⁠ستشارك جميع التفاصيل ⁠مع الشعب ​في ⁠الوقت المناسب، ​مشيرا إلى ما وصفه بنهج ​طهران المسؤول والشفاف.

وكانت وسائل إعلام إيرانية نشرت تسريبات بشأن الاتفاق، أثارت غضبا على ما يبدو لدى واشنطن.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني عقب تحول مفاجئ في لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، بعدما هاجم في منشور على منصة "تروث سوشال" ما قال إنها تسريبات إيرانية حول شروط التفاهم.

وقال ترامب إن "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا"، مضيفا أن التصريحات الإيرانية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق "لا تعكس الحقيقة".

كما صعد الرئيس الأميركي من لهجته، واصفا المسؤولين الإيرانيين بأنهم "عديمو الشرف"، معتبرا أن الحديث عن حسن النية في التعامل معهم "غير وارد".

وختتم ترامب منشوره قائلا: "عليهم أن يصلحوا أوضاعهم، وبسرعة".