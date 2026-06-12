وفي منشور على منصة "إكس"، الجمعة، تحدث فانس عن "الكثير من المعلومات المضللة حول اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي".

وقال فانس، الذي سبق له قيادة جولة مفاوضات مع طهران في إسلام آباد: "أولا، لن يتلقى الإيرانيون أي أموال، ولن تصرف أي مبالغ لمجرد توقيع الاتفاق أو حضور اجتماع".

وأضاف أن "الاتفاق صمم لضمان إعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وفي حال وفاء إيران بالتزاماتها ستعود الفوائد الاقتصادية عليها وعلى المنطقة بأسرها".

واعتبر أن "هذا الاتفاق لديه القدرة على تغيير وجه المنطقة وإحلال سلام دائم".

ويتلاقي منشور فانس مع ما كتبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من الجمعة على منصة "تروث سوشال"، عندما غيّر لهجته بشكل مفاجئ مع إيران.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا".

وتابع: "ما قالوه، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إنهم أناس عديمو الشرف. لا وجود لمفهوم حسن النية معهم. أمر مذهل".

وكانت وسائل إعلام إيرانية سربت بنودا في الاتفاق، تتناقض تماما مع ما تحدثت عنه واشنطن.