وقال المسؤول لـ"فوكس نيوز"، إن "إيران وافقت على اتفاق مشروط بالأداء، يتطلب تنازلات كبيرة قبل تخفيف العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أموالها المجمدة".

ووفقا للمسؤول، سيتم تدمير المواد النووية الإيرانية وإزالتها، وتفكيك برنامجها النووي، بينما لن يتم الإفراج عن أي أموال حتى تفي بالتزاماتها.

وأضاف أن "مضيق هرمز سيبقى مفتوحا بموجب الاتفاق"، كما أن "إيران ستوافق على وقف تمويل الجماعات الإرهابية"، في إشارة إلى أذرعها في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية سربت شروطا مغايرة، الجمعة.

وردا على ذلك، غيّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته بشكل مفاجئ مع إيران، في منشور أثار الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق معها.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا".

وتابع: "ما قالوه، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إنهم أناس عديمو الشرف. لا وجود لمفهوم حسن النية معهم. أمر مذهل".

واعتبر ترامب أن أن "الهجوم بطائرات بدون طيار الذي تم إنكاره تماما الليلة الماضية على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر غير مقبول بتاتا".

وختم منشوره قائلا: "عليهم أن يصلحوا أوضاعهم، وبسرعة".