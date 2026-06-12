وقال ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا".

وتابع: "ما قالوه، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إنهم أناس عديمو الشرف. لا وجود لمفهوم حسن النية معهم. أمر مذهل".

واعتبر ترامب أن أن "الهجوم بطائرات بدون طيار الذي تم إنكاره تماما الليلة الماضية على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر غير مقبول بتاتا".

وختم منشوره قائلا: "عليهم أن يصلحوا أوضاعهم، وبسرعة".