وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، في منشور على منصة "إكس"، أن القوات الأميركية أجبرت، حتى الجمعة، 136 سفينة على تغيير مسارها، وعطلت 9 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار.

والخميس أعلن الجيش الأميركي تعطيل ناقلة نفط في خليج عمان خلال الليل، أثناء محاولتها نقل النفط الإيراني رغم الحصار.

وذكرت "سنتكوم" في بيان أنها اتخذت إجراءات ضد ناقلة نفط ترفع علم غينيا بيساو، أثناء محاولتها نقل النفط من إيران عبر خليج عمان.

كما عطلت الطائرات الأميركية ناقلتي نفط ترفعان علم بالاو يومي الإثنين والثلاثاء على التوالي بسبب انتهاك الحصار الأميركي.

وجاءت هذه التطورات في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران، معربا عن ثقته بقرب توقيع اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران قد يفتح مضيق هرمز وينهي الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعة من إعلانه في البيت الأبيض التوصل إلى ما وصفه بـ"نهاية رائعة" للحرب مع إيران، وقال للصحفيين: "سيفتح المضيق رسميا فور توقيعنا على الاتفاقية، وما قد يحدث قريبا، قريبا جدا، وربما خلال مطلع الأسبوع في أوروبا".

والجمعة، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن إيران والولايات المتحدة قد توقعان اتفاقهما في جنيف يوم الأحد على الأرجح، غير أن المسؤولين الإيرانيين لم يؤكدوا بعد التوصل إلى الاتفاق نهائي.