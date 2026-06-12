وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي في ضوء ما وصفه بـ "خرق جماعة حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن الجيش يعتزم التحرك بقوة ضد هذه التحركات.

وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!".

ومن جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام لبناني أن قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة كفرحونة وبلدات البياض وكفرا و ديرنطار، بجنوبي لبنان.

وتتواصل الغارات على لبنان بينما يواصل حزب الله هجماته على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، رغم التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار إثر مباحثات عقدها موفدون لحكومتي البلدين في واشنطن الأسبوع الماضي.

واشترطت الهدنة الجديدة وقف حزب الله لهجماته التي يقول إنها رد على مواصلة ‘سرائيل التقدم جنوبا وشن غارات.