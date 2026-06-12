وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "ما دمت رئيس وزراء إسرائيل، فلن تمتلك إيران سلاحا نوويا"، مؤكدا أن "هناك اتفاقا كاملا بيني وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن هذا الموضوع".

وأضاف نتنياهو أنه أول من عمل منذ أكثر من 30 عاما ضدالبرنامج النووي الإيراني، و"لولا ذلك لكانت امتلكت منذ زمن طويل قنابل ذرية لتدمير إسرائيل"، حسب تعبيره.

وفي وقت متأخر من الخميس، أعلنت إسرائيل أن الولايات المتحدة أكدت لها أن مصالحها الأمنية ستؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق مستقبلي مع إيران.

وذكر مكتب نتنياهو أن ترامب وعد بأن يشمل الاتفاق النهائي مع طهران إخراج اليورانيوم المخصب الإيراني، وتفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم التابعة لها.

وأضاف مكتب نتنياهو أن ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا، أن "أي اتفاق سيفرض قيودا على إنتاج إيران للصواريخ وينهي دعمها لوكلائها في المنطقة، بما في ذلك حركة حماس وحزب الله".

ووفقا لمكتب نتنياهو، فقد تحدث مع ترامب عن "مذكرة تفاهم تتبلور ملامحها" بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى الدخول في مفاوضات، وأشار مكتب نتنياهو إلى أن إسرائيل ليست طرفا في هذه المحادثات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يضع مثل هذا الاتفاق الإطاري الأساس لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن نقاط الخلاف الرئيسية، وتستمر الجهود الرامية للتوصل إلى هذا الاتفاق منذ أسابيع.

وقال ترامب إن هناك تقدما في المفاوضات مع إيران، وأثار إمكانية التوقيع في عطلة نهاية الأسبوع.

ويعد برنامج إيران النووي أحد نقاط الصراع الرئيسية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ترى الأخيرة في هذا البرنامج تهديدا وجوديا لها.